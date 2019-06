Nodokļu nemaksātajam piespriež gadu cietumā

To ar savu aktīvu darbību atbalstīja otrā apsūdzētā, parakstot dokumentus, nodrošinot piekļuvi uzņēmuma naudas līdzekļiem un maksāšanas līdzekļiem. Nolūkā izvairīties no pievienotās vērtības nodokļa (PVN) nomaksas, apsūdzētais nodrošināja, ka uzņēmuma PVN deklarācijās Valsts ieņēmumu dienestam norādīti faktiski nenotikuši darījumi par it kā saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, tādā veidā prettiesiski palielinot PVN priekšnodokļa apmēru un samazinot valsts budžetā maksājamo nodokli.