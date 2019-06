"Lido" noliedz bijušās darbinieces apgalvojumus par pārkāpumiem Vācijā

"Pat, ja esi noformēts komandējumā, darba likumdošanai ir jāatbilst tai valstij, kura tobrīd strādā," viņa norādīja. Līcīte atzina, ka no Latvijas atvestie darbinieki Vācijā dzīvoja darba devēja īrētā kopmītnes dzīvoklī apmēram 4-5 kilometru attālumā no darba vietas un bija sociāli neaizsargāti.

Pēc viņas sacītā, "Lido" vadības pārstāvji pret darbiniekiem no Latvijas izturējušies necienīgi, tostarp mudinot ceļu no naktsmītnes līdz darbam vairāku kilometru garumā mērot kājām tā vietā, lai iegādātos darbiniekiem sabiedriskā transporta mēnešbiļetes. Tāpat no Latvijas atbraukušajiem darbiniekiem restorānos bija jāstrādā sešas dienas nedēļā pa 12 stundām katru dienu. Svētdien neesot bijis jāstrādā vien tādēļ, ka tirdzniecības centri todien ir slēgti.

Pēc viņas teiktā, no Latvijas uz Vāciju atbraukušās pavāres un trauku mazgātājas uzņēmums maldinājis, ka Vācijā par pīpēšanu sabiedriskā vietā draud arests, lai gan šajā valstī nav smēķēšanas aizlieguma. Tāpēc darbinieces smēķēja, notupušās aiz tirdzniecības centra pie atkritumu urnām, tā vietā, lai to darītu tirdzniecības centra skvēriņā uz soliņa, kā to darīja citi tirdzniecības centra darbinieki. "Lido" darbiniekiem Vācijā pašiem bija jākārto ēdināšanas iestādes inventārs, piemēram, mēbeles un katli, jāiekārto jaunatvērtie restorāni. Darbinieki aicināti arī mazgāt lielos logus, lai gan tas nebija viņu tiešajos pienākumos, šim nolūkam bija iespējams noorganizēt specializētu kompāniju, kas to izdarītu profesionāli.