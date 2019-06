Blanks: Spēlēm ar "Dundalk" aktīvāk sāksim gatavoties jūlija sākumā

palīgs Kristaps Blanks. Otrdien notika UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas turnīra pirmās kārtas izloze. Latvijas čempione "Riga" šajā turnīrā debitēs pret Īrijas klubu "Dundalk". "Nesen bija izloze, tāpēc neko vairāk par sastāvu un internetā esošo informāciju neesam pētījuši," teica Blanks. "Lielāka pretinieka analīze nāks laika gaitā, tomēr zinām, ka viņi ir vietējā čempionāta spēcīgākā komanda." Treneris uzskatīja, ka no visām izlozē iegūstamajām pretiniecēm Īrijas vienība Latvijas klubam ir pa spēkam, tomēr Blanks arī nenoliedza, ka spēlēs būs jāgatavojas daudzām divcīņām. "Viņi ir labs variants, ar ko varam spēlēt. Būs grūtas cīņas, jo, kā jau raksturīgi angļu un īru futbolam, mačos ir daudz divcīņu un centrējumu," Čempionu līgas kvalifikācijas pretiniekus raksturoja "Riga" galvenais treneris. Otrdien notikusī izloze "Riga" komandai uzskatāma par veiksmīgu, jo tā teorētiski varēja pretī saņemt arī tādas vienības kā Barisavas BATE no Baltkrievijas vai slaveno Norvēģijas klubu "Rosenborg". Nākamo kārtu sasniegs komanda, kas uzvarēs divu maču summā. Pirmais mačs notiks 9./10.jūlijā Īrijā, bet atbildes cīņa - 16./17.jūlijā Rīgā. Blanks neslēpa, ka pagaidām viņa vadītā komanda koncentrējas vietējā čempionāta spēlēm un pēc 4.jūlijā gaidāmā mača pret "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" (ViA) futbolistiem, "Riga" uzsāks aktīvāku gatavošanos mačiem pret Īrijas vienību. "Arī laikos, kad es pats spēlēju, komandas pārlieku ātri neuzsāka gatavoties gaidāmajiem turnīriem. Pagaidām koncentrējamies Latvijas futbola virslīgai un pēc mača ar Valmieru mums būs nedēļa, lai gatavotos spēlei pret "Dundalk"," nākotnes plānos dalījās Blanks. "Līdz mačam ir atlikušas trīs nedēļas, un tajās daudz kas var mainīties." Treneris arī bija pārliecināts, ka komanda drīzumā varētu pastiprināt sastāvu, taču konkrētus uzvārdus Blanks vēl nenosauca, vien pieminot, ka papildinājumi nav tikai gaidāmās kvalifikācijas dēļ un ka iegūtie spēlētāji klubā paliks līdz šīs sezonas beigām. "Komandā vēl neesam runājuši, vai doties uz Īriju agrāk, jo līdz šim nezinājām, kas tiks izlozēta pretiniekos. Šajā nedēļā apspriedīsim, ko darīt. Šobrīd praktiski visas spēles ir pieejamas internetā, un drīzumā uzsāksim sīkāku pretinieka analīzi," teica Blanks, piebilstot, ka kopumā ar izlozi viņš ir apmierināts, jo nav gaidāmi sarežģīti pārbraucieni un aklimatizācijas periodi. "Riga" ar citu Latvijas galvaspilsētas klubu RFS pašlaik atrodas virslīgas kopvērtējuma vadībā, kamēr "Dundalk" komanda Īrijas čempionātā arī ir pirmajā vietā. Lai iekļūtu UEFA Čempionu līgas grupu turnīrā, komandām jāpārvar kopumā četras kvalifikācijas kārtas. UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmās kārtas zaudētāja starptautisko sezonu turpinās UEFA Eiropas līgas kvalifikācijā