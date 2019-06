Portāls: Timma noslēgs divu gadu līgumu ar "Himki

Timma, nespējot izkarot vietu "Olympiakos" sastāvā, pavasarī tika izīrēts "Himki" vienībai, kur kļuva par vienu no līderiem. Tiesa, traumas dēļ sezona viņam beidzās priekšlaicīgi. Jau pirms savainojuma gūšanas izskanēja informācija, ka Timma varētu palikt "Himki" sastāvā arī uz nākamo sezonu, tomēr tādā gadījumā būtu jāvienojas abiem klubiem, kā arī Krievijas komandai jāiegūst ceļazīme uz ULEB Eirolīgu, kas arī notika. Portāls "Eurohoops" ziņo, ka 26 gadus vecais Timma pārtrauks sadarbību ar "Olympiakos" un noslēgs divu sezonu līgumu ar "Himki". Latvietim līgums ar Pirejas klubu ir arī uz nākamo sezonu, tomēr abas puses ir vienojušās par tā pārtraukšanu. Timma "Himki" sastāvā iepriekšējā sezonā VTB Vienotajā līgā 13 spēlēs vidēji iemeta 16,1 punktu un izcīnīja 3.5 atlēkušās bumbas, palīdzot komandai sasniegt finālu, kur gan nācās piekāpties Maskavas CSKA. Tiesa, ceļazīme uz ULEB Eirolīgu tik un tā bija kabatā. Savukārt "Olympiakos" sastāvā Timma šosezon ULEB Eirolīgā 23 mačos vidēji guva 3,4 punktus, kamēr Grieķijas čempionātā 14 cīņās viņam caurmērā 6,07 punkti. Timmam pavasarī bija atgriešanās Krievijā, jo viņš no 2015. līdz 2017.gadam pārstāvēja Sanktpēterburgas "Zeņit" komandu, bet pēc tam vienu sezonu uzspēlēja Spānijas klubā Vitorijas "Kirolbet Baskonia". Savas karjeras laikā Timma pārstāvējis arī "ASK Rīga", ASK/"Juniors", "Liepājas lauvas", "Ventspils", "VEF Rīga" komandas. Timmu 2013.gadā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) draftā ar kopējo 60.numuru izraudzījās Memfisas "Grizzlies". Šobrīd tiesības uz latvieti šajā līgā gan pieder Orlando "Magic" klubam.