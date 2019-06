“Es piedzēros un braucu pēc bērna.” Sieviete alkohola reibumā pie stūres

Lai gan pēc svētkiem pie auto stūres bieži manāmas daiļā dzimuma pārstāves, kuras atšķirībā no dzīvesbiedriem svētkos grādīgos lietojušas minimālās devās vai nav lietojušas vispār, diemžēl arī sievietes mēdz sēsties pie stūres neskaidrā prātā. 2018. gadā reibumā pie stūres pieķertas 244 sievietes. Turklāt statistika attiecībā uz sievietēm ir satraucoša: pērn lielākā daļa, 150, pie stūres atradās vairāk nekā 1,5 promiļu reibumā. Visvairāk - 56 stiprā dzērumā braukušas sievietes vecumā no 40 līdz 49 gadiem. Savādi, bet tikai vienai sievietei pārbaudes brīdī izelpā konstatētā alkohola koncentrācija bija robežās no 0,2 līdz 0,5 promilēm.