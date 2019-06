Pusdienas par €1100 eiro un "ārzemnieka nodoklis": tūristu lamatas, no kā jāuzmanās Itālijā

Itālija ir valsts, uz kuru vasarā straumēm vien plūst tūristi, taču tā arī bieži vien iekļūst ziņu virsrakstos saistībā ar kārtējiem atpūtnieku apkrāpšanas gadījumiem. Portāls "The Local" apkopojis pieredzes stāstus par to, no kā tūristiem šajā valstī jāuzmanās!