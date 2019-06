Igaunijas ministrs atbalsta valsts finansējuma piešķiršanu Nolana lentes filmēšanai Tallinā

"Igaunija daudz iegūtu. No vienas puses, sniegtais atbalsts daļēji atgriezīsies valsts budžetā kā nodokļi, no otras puses - darbs un ieņēmumi tiks nodrošināti dažādiem sektoriem no filmu veidošanas līdz ēdināšanai," sacīja Igaunijas Konservatīvās tautas partijas (EKRE) politiķis.