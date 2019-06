Prezentēta Baltijā vienīgā sacīkšu automašīna Polo GTI R5

Polo GTI R5 izstrādāts saskaņā ar to pašu filozofiju, ar kādu tika radīts Polo R WRC2. Polo GTI R5 ir veidots tā, lai atbilstu WRC2 klases prasībām, kā to nosaka Starptautiskā Automobiļu federācija jeb FIA. Ņemot vērā to, ka WRC2 automašīnu jauda ir stingri ierobežota, autoražotāji koncentrējas uz aerodinamiku, kontroli, šasiju, balstiekārtu un citām detaļām.