Atklāta grāmatu ilustratores Agijas Stakas zīmējumu izstāde

Bet pati māksliniece viesus aicināja ekskursijā aplūkot izstādi, pie reizes pastāstot, kā attiecīgais darbs tapis. Izrādās, lai uzzīmētu irsi, iesaistījies mākslinieces vecākais dēls, kurš vienu prāvo kukaini notvēris un jau nekaitīgu pasniedzis mammai. Dēli piedalās daudzu zīmējumu tapšanā – gan konsultējot, gan kalpojot par modeļiem. Ja mamma saka: “Uzvelc gumijniekus un parāpo pa virtuvi!”, skaidrs, viņai jāredz, kā zābaki iekrokojas. Auss no mugurpuses, pleca izliekums, īkšķa kustība augšup vai lejup – detaļās redzama visa ģimene...

Māksliniece Agija Staka ilustrē grāmatas kopš 1991. gada, kad ar viņas zīmējumiem tapa “Ābece speciālo skolu 1. klasei”, tautā vēlāk saukta vienkārši par “Lāča ābeci”. Kopš tā laika radītas 168 grāmatas ar Agijas ilustrācijām – gan latviešu un cittautu pasakas, gan autordarbi, gan Agijas Stakas pašas sarakstīta un ilustrēta pasaka “Āpsēns Pēcis negrib mazgāties”. Šogad jau iznākušas 12 grāmatas ar Agijas ilustrācijām, to skaitā Viļa Plūdoņa “Zaķīšu pirtiņa” ar bērnišķīgi mīļiem un sirsnīgiem zīmējumiem, jaunās latviešu rakstnieces Ellenas Landaras no japāņu folkloras iedvesmotā piedzīvojumu stāsta “Lietussargs” melnbalti austrumnieciskie tēli, vijīgi šarmantie ziedi nākamā gada izkrāsojamajā kalendārā... un tas nebūt nav viss! Rodas arvien jaunas idejas un iespējams, vēl šogad sagaidīsim kādu īpašu grāmatu: latviešu folkloras negantos tēlus Agijas interpretācijā. Agija Staka: “Kad jautāju bērniem, kā izskatās mūmija, trollis vai Betmens, viņi lieliski zina. Taču tikai dažiem ir priekšstats par to, kas ir vadātājs, sumpurnis vai purva dūkņa. Bet mūsu pašu mošķi ir tik interesanti!”