5 pasākumu sērijā atklās un noteiks Rīgas unikālo street food garšu

Papildinot aktivitātes, šogad pirmo reizi apmeklētājiem tiks sniegta iespēja starp piedāvātajiem ēdinātājiem noteikt īstāko Rīgas street food garšu. Ēdinātāji piedāvās konkursam īpaši gatavotus ēdienus, un viesi ir aicināti nobalsot par savu iecienītāko gardumu. Turklāt konkursa ēdienu cena nepārsniegs 5 EUR robežu, tādējādi viesiem sniedzot iespēju baudīt vairākus ēdienus un noteikt sev tīkamāko. Balsojumā piedalīsies arī žurnāla L'Officiel Baltic gardēži un eksperti no Pavāru kluba/Latvian Chefs'Club, lai kopā ar pilsētniekiem noteiktu, kura garša un tās autors šogad ir titula cienīgākais. Konkurss tiek organizēts, lai iedibinātu noteiktas tradīcijas kultūrā, kuru esam pārņēmuši no ārzemēm, līdz ar to attīstot un meklējot tieši Rīgai raksturīgāko street food ēdienu.