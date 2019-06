"Biolars" sola sakārtot Zemgalē ar ķīmisko vielu piesārņotās vietas

Valsts policija (VP) guvusi apliecinājumu, ka automašīna, kas 24.maijā pieķerta izlejam ķīmisko vielu Bauskas novadā gar kādu ceļu, izbraukusi no "Biolars" rūpnīcas. Arī uzņēmuma advokāte Viktorija Jarkina to apstiprināja, taču tā neesot bijusi rūpnīcas cisterna, un arī saistību ar pārējām piesārņošanas epizodēm, kopumā 20, uzņēmums noliedz.

Lai arī VVD vadītāja uzvēra, ka rūpnīca "Biolars" ir vienīgā Latvijā, kurai ražošanas procesā var rasties līdzīgi atkritumi, rūpnīcas pārstāve to noliedza, uzsverot, ka pierādījumi tam nav gūti. Advokāte arī pauda, ka pret "Biolars" sākta apzināta kampaņa, jo ir sāktas vairākas pārbaudes vienlaikus. Viņa arī kritizēja VVD, jo lielāko daļu informācijas uzņēmums iegūst pastarpināti no medijiem, nevis no paša dienesta, taču rūpnīca esot gatava sniegt informāciju VVD un policijai.