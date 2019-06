Ielīgošanas ceļvedis: zāļu tirgus, saulstāvju rituāli, ugunspļavas, vainagu darināšana u.c.

20. jūnijā ikviens ir gaidīts VEF Kultūras pilī pasākumā “Līgo skaisti šovakar”, kurā apmeklētājiem būs iespēja baudīt piesātinātu programmu ar mūziķu, dejotāju priekšnesumiem un aktivitātēm publikai - būs kopīga rotaļās iešana, danči un Jāņu tradīcijām veltītas radošās darbnīcas. Pasākuma īpašais notikums būs ap 200 etnogrāfisko un koncertkokļu zibakcija - saspēlēšanās, kas notiks sadarbojoties ar vienu no šā brīža aktīvākajiem etnogrāfiskās kokles spēles “guru”, tiešsaistes platformas www. koklumezs.lv dibinātāju Ansi Jansonu un koncertkokles spēles meistari Andu Eglīti.

20. jūnijā no 16.00 līdz pat saulrieta stundai 23.00 Kalnciema kvartālā notiks ikgadējais nakts tirgus un koncerts par godu saulgriežiem. Uz skatuves kāps folkloras kopas “Suitu vīri”, “Suitu dūdenieki” un Biruta Ozoliņa ar Uģi Prauliņu skandēs Dienvidlatgales un Malienas puses dziesmas. Ieeja bez maksas.

Kultūras un tautas mākslas centrs “Ritums” filiālē Ieriķu ielā 43A organizē Jāņu ielīgošanas pasākumu, kurā vietējie Purvciema un Teikas iedzīvotāji tiek aicināti kopā ielīgot Jāņus! Pasākums notiks 21. jūnijā no plkst. 18.00 un tajā uzstāsies folkloras kopas “Lāns”, “Banga”, “Berendejka”, “Savieši”, “Budēļi”, deju kolektīvi “Rits”, “Rīdzenieks”, bērnu deju kopa “Kamolītis”. Folkloras kopas apdziedās Jāņu gaidīšanas tradicionālās norises – zālīšu un ziedu vākšanu, sētas un mājas pušķošanu, dažādu dzērienu un ēdienu gatavošanu mielasta galdam un vairākas citas.

Tuvāku un tālāku apkaimju rīdzinieki ir aicināti ielīgot svētkus netipiskā vietā - pašā Maskavas forštates viducī - Līksnas ielā 26 , kur 20. jūnijā no plkst. 15.00 līdz 20.00 ar saviem labumiem tirgosies mājražotāji un amatnieki, rosīsies radošu darbnīcu vadītāji un svētku vainagu pinēji.

21.jūnijā no plkst. 9.00 līdz 19.00 pašā Vecrīgas sirdī - Doma laukumā jau divdesmit ceturto reizi notiks Rīgas pilsētas tradicionālais ielīgošanas pasākums “Zāļu tirgus”. No plkst. 10.00 līdz 19.00 apmeklētājus priecēs skatuves programma. Jāņa tēva lomā šogad iejutīsies Mārtiņš Ruskis. Skaistākās Līgo un tautā iemīļotas dziesmas spēlēs uz izdziedās - pūtēju orķestris “Fanfara” un “Rīga”, bērnu vokālie ansambļi “Knīpas un knauķi”, “Magonīte”, Rīgas lībiešu dziesmu ansamblis “Līvlist”, Daigas Galejas senioru koru grupa, folkloras kopa “Kokle”, jauktais koris “Laudate”, vīru vokālais kvartets “Harmonija Rīgai” un viena no ievērojamākajām latviešu šlāgermūzikas grupām “Zeļļi”. Lustīgus deju priekšnesumus sniegs bērnu deju ansambļi “Teiksmiņa”, “Dancītis” un “Bitīte”, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Sidrabi”, deju kopa “Marmale” un Rīgas Danču klubs, kas izdancinās arī tirgus apmeklētājus.