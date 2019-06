Olimpiskie apļi arhitektūrā - unikālais Lozanas Olimpiskās komitejas birojs

Piecu stāvu biroju ēku ieskauj stikla fasāde, kas ir radīta ar parametrisko dizaina metodi - tas ir digitāls process, kurā ēkas dizains tiek radīts ar algoritma palīdzību. Tas nozīmē, ka ēkas fasāde no attāluma radīs vizuālu ilūziju, it kā tā kustas, - no citiem skatu punktiem vai leņķiem ēka mainīs izskatu. Šādā veidā ēkas arhitektūra imitēs atlētu kustību sportošanas laikā.