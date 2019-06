Pētījums: Latvijā nākamajā desmitgadē vecuma dēļ būs jānomaina katrs otrais skolotājs

Aptaujas rezultāti liecina, ka skolotāja profesija bijusi pirmā karjeras izvēle 74% Latvijas skolotāju un 67% skolotāju OECD valstīs. Atbildot uz jautājumu par to, kādu iemeslu dēļ viņi izvēlējās šo profesiju, vismaz 93% Latvijas skolotāju apgalvojuši, ka šo profesiju izvēlējušies, lai spētu ietekmēt bērnu attīstību vai sniegtu savu ieguldījumu sabiedrības attīstībā.

Latvijā 84% no skolu direktoriem ir sievietes, savukārt sieviešu īpatsvars skolotāja profesijā ir pat 89%. OECD valstīs šie rādītāji ir krietni citādāki - tur 47% no skolu vadītājām ir sievietes, bet no skolotāju kopskaita sievietes vidēji veido 68%.