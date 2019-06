Zāļu tirgus norises dēļ ierobežos satiksmi Vecrīgā

No šodienas plkst.6 līdz 22.jūnija plkst.7 būs aizliegts transportlīdzekļiem apstāties un stāvēt Doma laukumā, Herdera laukumā, Jaunielas posmā no Doma laukuma līdz Krāmu ielai, Pils ielas posmā no Miesnieku ielas līdz Doma laukumam un Jēkaba ielas posmā no Doma laukuma līdz Mazajai Pils ielai.