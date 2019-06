Noklausies. Double Faced Eels "Viņa nedejo"

“Nometnē uzsākot darbu pie šīs dziesmas, raiti vienojāmies par dziesmas galveno varoni - “Viņu, kas nedejo”, “Viņu, kas ir noslēpums”,” stāsta viens no dziesmas mūzikas un teksta autoriem, Reinis Straume. “Kopā ar Mikusu un Didzi uzbūrām šo mazliet komisko naktsdzīves ainu, kas nometnē izpelnījās komplimentus ne tikai no citiem dalībniekiem, bet arī no žūrijas. Tas bija skaidrs signāls, ka tur kaut kas ir un dziesma ir jāpabeidz. Ar “Double Faced Eels” producenta Marka (Mārtiņš Gailītis) gādīgo roku tagad esam pabeiguši šo dziesmu un nododam to plašākai publikai.”