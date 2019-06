Klāt pirmais lielais vasaras festivāls – Cēsīs iedegas "Lampa"

Cēsu un tuvākās apkārtnes iedzīvotāji uz festivālu var bez bažām doties ar divriteni – festivāla teritorijā būs pieejamas velosipēdu novietnes. "Lampas" viesiem no galvaspilsētas un citām pilsētām iesakām izmantot sabiedrisko transportu. Par "Lampas" apmeklētāju nogādāšanu uz festivālu un atpakaļ uz mājām rūpēsies festivāla draugi AS “Pasažieru vilciens”, kas līdz ar ierastajiem vilciena reisiem maršrutā Rīga–Cēsis–Rīga nodrošinās arī papildreisus 28. jūnijā plkst. 23.45 no Cēsīm uz Rīgu, kā arī 29. jūnijā plkst. 8.55 no Rīgas uz Cēsīm un plkst. 00.32 no Cēsīm uz Rīgu.