Liene Greifāne laiž klajā pirmo singlu krievu valodā

Dziedātāja un kinorežisore Liene Greifāne, kura šobrīd dzīvo Maskavā un studē kinorežiju institūtā "VGIK", atsākusi mūzikas darbību un ierakstījusi divas versijas savai jaunajai dziesmai "Edu k Tebe". Viena versija ir Lienes solo, bet otra duetā ar reperi Dill. Liene un Dill iepazinušies filmējoties šova "All together now" krievu versijā, kurā abi bija pieaicināti kā eksperti.