Verpakovskis: Neesam saņēmuši ziņu, ka būtu jāsatraucas par drošību spēlēs

"No kluba vai UEFA neesam saņēmuši ziņu, ka vajadzētu īpaši uztraukties par drošību spēlēs. Salīdzinot ar to reģionu, "Olimpija" fani neizceļas ar agresīvu uzvedību. Šobrīd no "Olimpija" esam saņēmuši pieprasījumu 500 biļetēm viņu komandas līdzjutējiem," stāstīja Verpakovskis.