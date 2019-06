Karīna Račko par pabeigto ceturto erotisko romānu: "Stāsts nebūs tāds, kā esat gaidījuši"

"Epilogs. Pēdējais vārds, pēdējais punkts. Degoši pirkstgali no neskaitāmām intensīvas rakstīšanas stundām, saviļņojums un smeldzes kamols kaklā, jo kāds posms atkal noslēdzies, pēdējā lappuse aizšķirta. Ceturtās grāmatas manuskripts pabeigts.

Rakstniece intervijā ar TVNET šā gada pavasarī pastāstīja, ka viņa ir izaugusi no Pelnrušķītes tipa scenārijiem: "Man ir svarīgi, lai stāsts, pie kura strādāju, aizrautu mani pašu, lai radošais process būtu interesants, līdz ar to pieļauju, ka tēmas, par ko vēlēšos rakstīt, laika gaitā nepārtraukti mainīsies. Šobrīd mani saista nestandarta attiecību modeļi un varoņi ar komplicētu iekšējo pasauli, jūtu ķīmija, cilvēka psiholoģiskā tumsa, noslēpumi, bailes, ilgas, vājības. Atejot no kategorijām „melns” un „balts”, ir daudz lielāks izaicinājums izprast un izskaidrot psihes līkločus, attaisnot motīvus un, par spīti iemesliem tēlu nosodīt, tik un tā likt lasītājiem viņu iemīlēt.