Latvijas futbola izlases uzbrucējs Valērijs Šabala nožēlo, ka pirms pieciem gadiem viņš neturpināja cīnīties par vietu sastāvā Beļģijas titulētajā komandā "Club Brugge", kas viņu iegādājās no Rīgas "Skonto" par vairāk nekā pusmiljonu eiro. TVNET aicināja futbolistu uz sarunu, lai apspriestu viņa karjeras līkločus un Latvijas izlases nedienas.

Pašlaik 24 gadus vecais Šabala savā karjerā Latvijas futbola izlasē aizvadījis 52 spēles un guvis 12 vārtus. No šīs paaudzes futbolistiem viņš ir vistuvāk valstsvienības rekordam, kas pieder Mārim Verpakovskim - 29 vārti. Līdz savai 25. dzimšanas dienai Verpakovskis izcēlās ar 15 precīziem sitieniem.

Latvijas izlases nedienas

Šabala: Jā, protams. Es no malas skatījos un arī to vēlējos. No sākuma pretinieki izdarīja spiedienu, taču viņiem nebija tik daudz momentu. Jā, bumba trāpīja pa vārtu pārlikni, taču viņiem nebija momenti viens pēc otra. Tomēr tad viņi piecu minūšu laikā guva trīs vārtus. Tajā brīdi tiešām gribējās, lai tas viss ātrāk beidzas. Todien nebijām gatavi nospēlēt cienīgi.