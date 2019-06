Aktiera traumas dēļ, pārtrūkst Sīmaņa jaunā vēsturiskā trillera filmēšana

vienā no filmas dubliem galvenās lomas aktieris, skrienot pa Cinevillas ielām, neveiksmīgi pakrita un nopietni savainoja kāju.

Filmas producents Roberts Vinovskis stāsta: "Šis gadījums mums atkal apliecina, cik savdabīgs ir filmas tapšanas process. No vienas puses, tas prasa skrupulozu plānošanu, jo ir iesaistīti lieli cilvēkresursi un apjomīgs tehniskais nodrošinājums, no otras - tas tik un tā ir ļoti dzīvs un neparedzams, jo ik uz stūra var parādīties negaidīti pavērsieni un grūtības. Mūsu gadījums izvērties visai dramatisks, taču šobrīd jau notiek vērienīga darbu pārplānošana. Tādēļ gribu teikt īpašu paldies izpildproducentei Ilzei Krūmiņliepai un viņas komandai, uz kuras pleciem ir viss apjomīgais un komplicētais situācijas risināšanas process, tāpat gribu pateikties visiem filmēšanā iesaistītajiem cilvēkiem par izpratni un atbalstu. Vēl liela pateicība arī Rīgas 2. Slimnīcas, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcas un Medicīnas centra ARS personālam par profesionalitāti un palīdzību šai sarežģītajā brīdī! Rudenī darbs turpināsies ar jaunu sparu.”

Vēsturiskais trilleris seko jauna cilvēka Pētera Māldera traģikomiskajam un sirreālajam ceļojumam 1913. gadā, īsi pirms Pirmā pasaules kara sākuma — laikā, kas pārvērta pasauli. Pēteris Mālderis ir reāla vēsturiska personība, viens no pagājušā gadsimta noslēpumainākajiem latviešiem, un filmas pamatā ir sazvērestības intriga, ko Pēteris cenšas atrisināt; dažādie stāsta pavērsieni vienlaikus ir arī reālu vēstures notikumu atspulgs, tādēļ filmas galvenais varonis savā ceļā sastop virkni pazīstamu vēsturisku personību — Ļeņinu (Lauris Dzelzītis), Freidu (Ģirts Ķesteris), Staļinu (Eduards Johansons), Trocki (Gints Grāvelis) un citus. Filma ir Eiropas paralēlās vēstures interpretācija, kas vēsta par vecās kultūras bojāeju.

Filma "Gads pirms kara" ir triju valstu kopražojums — ar studiju "Lokomotīve" spēkus apvieno Studio Uljana KIM no Lietuvas un Produkce Radim Prochazka no Čehijas. Lietuvas pusi radošajā komandā pārstāv filmas galvenais gaismu mākslinieks, skaņu režisors un komponists, savukārt no Čehijas piesaistīts galvenās lomas atveidotājs Petrs Buhta un filmas montāžas režisore Anna Ridnova. Filma saņēmusi Nacionālā kino centra finansiālu atbalstu.