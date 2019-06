Turcijā par 2016.gada puču 24 bijušajām militārpersonām piespriests mūža ieslodzījums

No apsūdzētajiem 176 ir apcietināti, 35 tiek tiesāti aizmuguriski, bet 13 bēguļo, vēstīja "Anadolu". 13 par bēguļojošajiem uzskatīto apsūdzēto tiesāšana turpināsies atsevišķi.

Saskaņā ar Erdoana aprīlī sniegto informāciju 20 226 cilvēki ir notiesāti par saistību ar puču, bet vairāk nekā 31 tūkstotis cilvēku atlaisti no darba policijā, 15 tūkstoši - no armijas un 4000 no tiesu sistēmas.