Piedzīvojumu fani, saturieties! Drīz nāks klajā grēcīgs Mika Ozoliņa vadīts TV šovs

Šovā Miks sola skatītājiem parādīt īsto Ameriku jeb konkrētāk tās karstāko un grēcīgāko štatu Kaliforniju – to, kuru nesastapt tūrisma ceļvežos un neatrast pašiem bez vietējo (gan Kalifornijas latviešu, gan amerikāņu) palīdzības. Jau jūlijā “Grēcīgā Amerika ar Miku Ozoliņu” nonāks pie skatītājiem filmu, seriālu un tiešraižu lietotnē "Shortcut", kas pieejama arī "Helio iTV", savukārt rudenī to izrādīs kanālā "360TV".

Jau pirmajā epizodē iepazīsim Mika latviešu draugus un “iebrauksim dziļāk” Amerikas latino kultūrā ar bēdīgi slavenās meksikāņu mafijas MS-13 bijušajiem locekļiem. “Pirms došanās uz tikšanos zināju, ka MS-13 grupējums ir tikpat nežēlīgs kā krievu un albāņu mafija un mēs principā riskējam ar savu drošību. To arī izjutām uz savas ādas – pirmās piecas minūtes bija diezgan slidenas, kamēr visi galvenie latinosi neuzzināja, ka šos baltos čaļus uzlūdzis viņu biedrs ar segvārdu Zirneklis,” stāsta Miks. Šo viesošanos papildinās autotūninga fanu sapnis – izbrauciens latino kultūrai raksturīgajā lēkājošajā auto, kam balstiekārtas ļauj pacelt un nolaist kādu no mašīnas pusēm, tiesa, šinī reizē to vadīs 11 gadus vecs meksikāņu puika.