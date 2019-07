"Galopā uz augstpapēžu kurpēm": sak, es jau nu gan zinu, kā tā dzīve jādzīvo, jeb viedie padomi

Nelūgtus padomus mēs saņemam ik uz soļa. Arī es. Lielāko daļu no tiem nedzirdu, laižu gar ausīm, par dažiem – pasmejos. Vien divas reizes dzīvē esmu saņēmusi padomus, kas aizķērušies atmiņā. Un nevis ar to noderīgumu, bet ar tādu izmisumu – nu kā, kā kaut ko tādu var ieteikt vai komentēt, īpaši ne pārāk tuvam cilvēkam!? Nelūgti padomi tomēr ir mammu, omīšu un citu tuvu cilvēku privilēģija, bet visbiežāk pašus dīvainākos no tiem mums dod mazpazīstami cilvēki.