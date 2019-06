Baltijā aizvadīts virsbūvju remonta speciālistu konkurss

Skārdnieku vidū pirmo vietu ieguva Andrejuss Pavlovs (Andrejus Pavlovas) no Lietuvas, bet autokrāsotāju konkurencē uzvarēja Heiki Randla (Heikki Randla) no Igaunijas.

“Toyota Skills GP no visām trīs Baltijas valstīm saved kopā vislabākos savas jomas profesionāļus, kuri ir labākie no labākajiem,” uzsver Kūss. “Lai arī abās disciplīnās Baltijas čempiona titulu piešķīra tikai vienam cilvēkam, ieguvēji ir visi dalībnieki – viņi ir nopelnījuši savu kolēģu uzticību, jo speciālists, kas piedalās sacensībās, pārstāv visu uzņēmumu. Šīs ir kā Formula 1 sacensības, kurās ļauts piedalīties tikai vislabākajiem,” sacensību dalībnieku augstās prasmes, kas atspoguļojās veiktā darba kvalitātē, vērtē Toyota Baltic AS pēcpārdošanas apkalpošanas dienesta vadītājs Ēriks Kūss (Erik Kuus).