Ministrs: Igaunijai ar Latviju nav rakstveida vienošanās par akcīzes likmēm

Kā trešdien intervijā LTV raidījumam "Rīta Panorāma" izteicās Latvijas Ministru prezidents, pirms vairākiem gadiem abas valstis noslēgušas vienošanos par to, ka Latvija cels akcīzes nodokli, tuvinoties Igaunijas līmenim, un toreiz Latvija apņēmusies to darīt pakāpeniski, lai izvairītos no kontrabandas alkohola tirdzniecības apmēru pieauguma.