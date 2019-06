Kāds hokejists ir Rīgas "Dinamo" jaunieguvums Kārters Eštons?

Kontinentālās hokeja līgas (KHL) klubs Rīgas "Dinamo", komplektējot sastāvu jaunajai sezonai, saglabās aptuveni 75% no iepriekšējās sezonas sastāva. Viens no jaunieguvumiem ir uzbrucējs Kārters Eštons. Ko gaidīt no šā hokejista?