Zakatistovs tiek apsūdzēts 27 000 eiro izkrāpšanā

Saskaņā ar apsūdzību 2016. gadā Zakatistovs ar Tamužu vienojās par naudas izkrāpšanu no AS "Eco Baltia" meitassabiedrības SIA "Eco Baltia grupa" nolūkā finansēt Zakatistovu kā politiskās partijas politiķi. Tamužs lietā informēja "Eco Baltia" valdes priekšsēdētāju un valdes locekli par nepieciešamību saņemt Zakatistova sniegtās stratēģisko jautājumu konsultācijas, jau iepriekš zinot, ka konsultācijas faktiski netiks sniegtas. Saskaņā ar līgumiem, kas tika noslēgti starp "Eco Baltia grupa" un Zakatistovam piederošo uzņēmumu SIA "Per capita", laika periodā no 2016.gada jūnija līdz 2017.gada maijam Zakatistovam bija jāsniedz konsultācijas par organizācijas pārmaiņu vadības jautājumiem un vides, ilgtspējīgas un resursu taupības politikas izstrādes jautājumiem.