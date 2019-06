Jaunkundzes piedzīvo vilšanos, jo izrādās, ka ar elektrības kabeli riepas nevar piepumpēt

Ja jau šis atgadījums šķita visnotaļ nesaprotams, tad to pilnīgi noteikti pārspējušas divas jaunkundzes Lielbritānijā. Proti, tīmeklī nonācis videomateriāls no novērošanas kameras kādā elektroauto uzlādes punktā, un tajā redzams, ka tajā iebrauc melns Volkswagen Touran. No tā izkāpj divas sievietes, vadītāja noskrūvē priekšējo riteņu ventiļu korķīšus un ar elektroauto lādētāja kabeli pietupjas pie kreisās puses priekšējā riteņa. Sapratusi, ka uzlādes ierīce ar to nav saderīga, viņa atgriežas pie uzlādes stacijas, kur draudzene viņai pasniedz otru kabeli. Lai cik dīvaini neliktos, arī tas neder riepas uzpumpēšanai, tāpēc dāmas, piedzīvojušas vilšanos šajā uzpildes stacijā, spiestas doties tālāk meklēt citu vietu, kur piepumpēt riepas savam auto.