Gribi būt veselīgs un laimīgs? Izvēlies apzinīgu dzīvesbiedru

Pētnieki aptaujāja 182 romantiskās attiecībās esošus pārus vecuma grupā no 18 līdz 78 gadiem. Visiem pāriem attiecību stāžam bija jābūt vismaz 6 mēneši. Aptuveni puse no pāriem bija precējušies, un lielākā daļa no visiem pāriem dzīvoja kopā. Vidēji pāru kopābūšanas stāžs bija 10 gadu liels.