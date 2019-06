Jāņuzāļu zīlēšana Līgonaktī

Tulkotājs paņem rokās kārtīgu pušķi, savukārt tas, kam tiks pareģota nākotne, nostājas pret viņu ar muguru. Tulks no sava pušķa paņem vienu augu un jautā: «Vai šis?» Tas, kam zīlē, atbild jā vai nē. Ja nē, tad tulks šo augu liek nost un ņem citu. Ja jā - tad var griezties ar seju un skatīties, kas nu ir trāpījies. Piemēram, bērza zars! Latviešu folklorā tas ir jauns puisis. Kas viņai ar to jauno puisi būs - to mēs nezinām, bet kaut kas noteikti būs!