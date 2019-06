Latvijas basketbolistes pēdējā pārbaudes spēlē pirms EČ piekāpjas Slovēnijai

Arī trešajā ceturtdaļā lielākoties uzbrukumi no perimetra bija tie, kas ļāva noturēt līdzvērtīgu rezultātu. Uz brīdi tika panākta vadība, bet pirms ceturtās ceturtdaļas priekšā atkal bija slovēnietes - 63:58. Arī ceturtajā ceturtdaļā izšķirošajos brīžos Latvijas izlasei lielāko pienesumu deva Pilābere, taču ar to nepietika, lai lauztu cīņas gaitu un izcīnītu uzvaru. Viņai pēdējā sekundē ar soda metienu bija iespēja panākt papildlaiku, taču viens no diviem "sodiņiem" lidoja secen.