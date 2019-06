Aptauja: Latvijā 20% atpūtnieku mainītu galamērķi, ja tajā nebūtu interneta

Aptaujā secināts, ka ceļojuma galamērķi, konstatējot, ka tajā nav interneta, mainītu gan 20% jauniešu vecumā no 18 līdz 29 gadiem, gan arī 20% senioru vecumā no 60 līdz 74 gadiem.

Vienlaikus dati atklāj, ka interneta izmantošanas atšķirības novērojamas dažādos vecumposmos, proti, puse respondentu vecumā no 19 līdz 29 gadiem, atzinuši, ka, esot brīvdienu galamērķī, internetu visbiežāk izmanto, lai ievietotu sociālajos tīklos foto un video no spilgtākajiem atpūtas brīžiem, kā arī lai atrastu ceļu uz nākamo apskates objektu. Turpretim aptaujas dalībnieki vecumā no 30 gadiem internetu atpūtas galamērķos vairāk izmanto, lai uzzinātu jaunumus ziņu portālos.