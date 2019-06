Vecāki ziņo par cietsirdību bērnudārzā Olainē; iestāde pārmetumus noraida

“Audzinātāja Gaļina Skruzmane pieskrēja pie bērna, ar spēku paņēma viņu aiz apkakles un vilka cauri visai grupai. Viņam tikai kājas pa zemi vilkās,” tā par redzēto LTV7 ziņu raidījumam krievu valodā pastāstīja Diāna Gončarova, mamma vienam no bērnudārza audzēkņiem.

Viņu vidū arī bērnudārza bijušās audzēknes mamma Aleksandra: “Atnācām no rīta, bet meita negrib iet uz turieni, raud. Es viņu sāku mierināt, paņēmu rokās. Atnāca Gaļina un ar spēku sāka raut viņu man no rokām. Un kliedz uz mani: atstājiet bērnu un ejiet, bet, ja jūs neatstājat, ņemiet bērnu un ejiet prom no bērnudārza, jo jūs mums traucējat.”