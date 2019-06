Cenšoties nomierināt protestētājus, Ivanišvili sola Gruzijas parlamenta vēlēšanu reformu

Preses konferencē Tbilisi Ivanišvili sacīja, ka notiks "plaša mēroga politiskā reforma", un nākamgad paredzētās parlamenta vēlēšanas vēlēšanas pilnībā notiks pēc proporcionālās sistēmas, kas ir viena no galvenajām protestētāju prasībām. Pašlaik no parlamenta 150 deputātiem 77 tiek ievēlēti pēc proporcionālā principa jeb vēlēšanu sarakstiem, bet 73 deputāti - vienmandāta apgabalos pēc mažoritārā principa. Protestētāji uzskata, ka pašreizējā sistēma ir izdevīga partijai "Gruzīnu sapnis".

Protesti sākās ceturtdien pēc tam, kad reliģiskiem un politiskiem jautājumiem veltītās sanāksmes vadību Gruzijas parlamenta plenārsēžu zālē pārņēma Krievijas Valsts domes delegācijas pārstāvis. Deputāts komunists Sergejs Gavrilovs no Gruzijas parlamenta spīkera bietas uzstājās Starpparlamentārās sapulces par pareizticību ikgadējā sanāksmē. Šī starpparlamentārā sapulce ir forums, kurā piedalās parlamentu deputāti no valstīm, kur galvenā reliģija ir pareizticība.

Nākamajā dienā Gruzijas parlamenta spīkers Iraklijs Kobahidze atkāpās no amata.

Putins piektdien parakstīja dekrētu, ar kuru Krievijas lidsabiedrībām, sākot no 8.jūlija, aizliegti lidojumi uz Gruziju. Viņš to pamatoja ar nacionālās drošības apsvērumiem. Putins arī deva rīkojumu amatpersonām palīdzēt Krievijas pilsoņiem atgriezties dzimtenē no Gruzijas.