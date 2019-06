Noskaties: Latvijas 3x3 basketbolisti atgriežas mājās ar Pasaules kausa medaļām

30 gadus vecais Hammels divas sezonas (2012.-2014. gads) pārstāvēja Nacionālās Basketbola asociācijas (NBA) klubu Minesotas "Timberwolves", jau pieminētais Berijs pagājušajā sezonā spēlēja NBA "G-League" klubā Aijovas "Wolves", Medokss bija viens no Prinstonas universitātes basketbola komandas līderiem, bet "Brown University" absolvents Hafmens ir viens no pieredzējušākajiem ASV 3x3 basketbolistiem, FIBA oficiālajos turnīros spēlējot jau no 2013. gada.