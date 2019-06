Jauna teorija par mistisko eksploziju labības laukā Vācijā

Vai tur eksplodēja Otrā pasaules kara lādiņš? Sākumā eksperti nebija par to droši, tomēr pēc dienas, kas tika pavadīta, pētot krāteri, viņi atzina, ka ir gandrīz pārliecināti, ka šajā vietā eksplodējis 250 kilogramu smags spridzeklis.

Eksperti saka, ka nesprāguši lādiņi no Otrā pasaules kara bieži mēdz eksplodēt pat bez ārēju spēku iedarbības uz tiem, jo to detonators laika gaitā sadalās. Turklāt šādi lādiņi nav retums Vācijā un citviet pasaulē. Piemēram, 2018. gadā Berlīnē tika neitralizēta 500 kilogramu smaga bumba, bet Frankfurtē tika evakuēti teju 60 tūkstoši cilvēku, jo to mājvietu tuvumā tika atrasts nesprādzis 1360 kilogramu smags lādiņš.