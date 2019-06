Detalizētāk reglamentē Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmas lietošanu centralizēto eksāmenu norisē

Eksāmenu norisē, to organizēšanā un iegūto datu apkopošanā līdz 2016./2017. mācību gadam centrā tika lietotas piecas atsevišķas informācijas sistēmas. Lielais sistēmu skaits apgrūtināja to administrēšanu, sarežģīja datu apstrādes procesu un valsts pārbaudījumu, to skaitā eksāmenu, organizēšanu, uzsver Izglītības un zinātnes ministrija.