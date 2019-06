Aizsargājamo teritoriju uzturēšana palīdz saglabāt bioloģisko daudzveidību Rīgas ostā

Rīgas osta ir viena no retajām ostām Eiropā, kuras teritorijā atrodas vairāki aizsargājami dabas liegumi, kas kopā aizņem 75 ha no ostas platības. Aizsargājamās dabas teritorijas Rīgas ostā ir dabas liegums „Krēmeri” un “Mīlestības saliņa”, kas ir dabas parka „Piejūra” sastāvdaļa. Līdz ar to Rīgas brīvostas pārvalde bez pienākumiem, kas saistīti ar Rīgas ostas darbību un attīstību, iegulda līdzekļus un veic arī aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanu un uzturēšanu.