Latvijas iedzīvotāji joprojām neapmierināti ar savu finansiālo situāciju

Statistikas pārvaldē norādīja, ka Latvijas iedzīvotāju (vecumā no 16 gadiem) apmierinātība ar savas mājsaimniecības finansiālo situāciju 2018.gadā tik vērtēta ar vidēji 5,4 ballēm no 10. Piecu gadu laikā šis vērtējums ir paaugstinājies par 0,4 ballēm, jo 2013.gadā iedzīvotāji savu finansiālo situāciju vērtēja ar piecām ballēm skalā no 0 (pavisam neapmierināts) līdz 10 (pilnībā apmierināts).