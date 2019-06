Transporta nozares jaunumi kaimiņvalstu medijos

Tikmēr Lietuvas Seims nobalsoja par grozījumiem, atbilstoši kuriem no 2020. gada ceļiem tiks piešķirti 50 procenti, bet no 2021. gada – 52 procenti ieņēmumu no degvielas akcīzes nodokļa. Atbilstoši pašlaik esošai kārtībai piešķirtais finansējums ir 48 procenti no iekasētās degvielas akcīzes. Šogad ceļiem piešķirti 477,5 miljoni EUR.