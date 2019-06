Volkswagen elektromobiļa ID.3 baterijai būs pieklājīga garantija

Volkswagen sagaida, ka aptuveni 50% no visām uzlādes darbībām tiks veiktas mājās un 20% darbā. Ņemot vērā šīs prognozes, ticis izstrādāts jauns Wallbox sienas ligzdu klāsts. Šīs uzlādes stacijas, kuras iespējams uzstādīt mājās vai darbavietā, darbojas ar uzlādes jaudu līdz 11 kilovatiem (AC). Priekšrocība šeit ir tāda, ka uzlādes laiks ir krietni mazāks salīdzinājumā ar tradicionālo 230 voltu strāvas piegādi – Wallbox ir pietiekama jauda, lai akumulatorus pilnībā uzlādētu nakts laikā vai pa darba dienu. Volkswagen arī uzskata, ka 25% no visām uzlādes darbībām tiks veiktas sabiedriskās vietās, bet 5% – uz lielceļiem. Atkarībā no braukšanas stila ID.3 ar ietilpīgāko akumulatoru variantu ceļojumā no Hamburgas uz Minheni vai no Turīnas uz Parīzi (katrs brauciens ir aptuveni 800 kilometri) būtu jālādē vien divas reizes. Ja akumulatori tiktu lādēti ātrās uzlādes stacijā ar augstu kapacitāti, 30 minūtēs būtu iespējams iegūt nobraukšanas distanci aptuveni 260 kilometri (WLTP).