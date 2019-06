No Sviftas līdz Mināžai - pieci karstākie popmūzikas videoklipi

Viena no popmūzikas lielākajām zvaigznēm - Teilore Svifta pēc nedaudz neveiksmīgā iepriekšējā albuma sāk pamazām atgūt savas pozīcijas. Viņas dziesmās parādās ne tikai romantiskas, bet arī politiskas tēmas. Video "You Need To Calm Down", kura darbība norisinās treileru parkā, skar seksuālo minoritāšu, cilvēktiesību tēmu. Klipā redzamas vairākas slavenības - lesbietes, geji, Holivudas aktieri un pat Keitija Perija - dziedātāja ar kuru Teilorei pēdējos gadus bijis konflikts.

Video. Taylor Swift "You Need To Calm Down".

Arī repere Nikija Mināža pēdējos gados zaudējusi savu troni citai sāncensei - Kārdijai Bī. Iespējams, ar šo jauno regeja ritmos ieturēto video kārdinošo formu īpašniece, kuras viņa labprāt videoklipos demonstrē (līdzīgi kā video "Anaconda"), viņa atgriezīsies virsotnē.

Video. Nicki Minaj "Megatron".

Bijusī popgrupas «Fifth Harmony» dalībniece Kamila Kabeijo (Camila Cabello) turpina savu uzvaras gājienu. Apvienojusi spēkus ar 20 gadus veco dziedātāju Šonu Mendesu (Shawn Mendes), viņa radījusi turpinājumu savam lielākajam grāvējam "Havana".

Šī ir otrā abu mūziķu sadarbība kopš 2015. gada ieraksta "I Know What You Did Last Summer".

Video. Shawn Mendes, Camila Cabello "Señorita".

Kritiķu augstu vērtētā zviedru dziedātāja Robina laidusi klajā dziesmas "Ever Again" video, kas ņemts no pagājušogad izdotā albuma "Honey". Klipu režisējis Kolins Solals Kardo (Colin Solal Cardo) un tā darbība norisinās kādā "sapņainā vietā, nenoteiktā laikā manā apziņā", izteikusies Robina.

Video. Robyn "Ever Again".

26 gadu vecā britu popzvaigzne «Charli XCX» (Charlotte Emma Aitchison), kas bija viens no 2013. gada festivāla «Positivus» viesiem, kopā ar jauno amerikāņu dziedātāju Lizzo piedāvā klipu dziesmai "Blame It On Your Love". Klipā tiek svinētas dažādas mīlestības formas.

Video. Charli XCX un Lizzo "Blame It On Your Love"

