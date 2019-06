Brīvdienu ceļvedis: dārza svētki, "Lampa", austrumu tirgus, kuģis "Saratov"

27. jūnija vakarā Kalnciema kvartālā uzstāsies pašmāju uzlecošās zvaigznes Sub Scriptum, kurus iesildīs amerikāņu dziesminieks Skye Steele. Ieeja no 19.00, bez maksas. Sub Scriptum sastāvā ir 4 puiši no Madonas, kuri savas muzikālās gaitas uzsākuši jau bērnībā. Paši par sevi saka, ka izkāpuši no orķestra bedres un izdomājuši spēlēt roku. Sub Scriptum uzstājušies vidažādākajos pasākumos, kā arī rīkojuši Labdarības tūri un ar savu talantu dalījušies arī ar bērnu namu bērniem - gan uzstājoties, gan sniedzot mūzikas stundas. Koncertā būs iespējams dzirdēt grupas jaunākās un publikas sirdis iekarojušās dziesmas ''21.gs. mode'', ''Viegli Ievainots'', kā arī ''Pajāt'' un daudzas citas. Sub Scriptum nebaidās uz skatuves kārtīgi iztrakoties un šo enerģiju nodod arī apmeklētājiem.