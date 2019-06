Laikmetīgās mākslas centrs Berlīnē atklāj trimdas stāstiem veltītu izstādi

Izstāde veidota sadarbībā ar laikmetīgās mākslas telpu “District Berlin” un tās centrālā ass ir neordināra personība – Valdis Āboliņš (1939 - 1984), kurš ir arī viens no Rietumeiropas latviešu trimdas vides kontraversālākajiem kreiso politisko ideju pārstāvjiem. Viņa personība ir tas simboliskais un faktiskais savienojuma elements starp Rietumiem un Padomju Latviju, kas ļauj abas mākslas vides iepazīt kā kopējai kultūras telpai piederīgas arī situācijā, kad tās šķīra dzelzs priekškars. Viņa radošā darbība izstādes kontekstā liek pārvērtēt Aukstā kara apstākļus un kultūras procesus situācijā, kad Eiropu dalīja Dzelzs priekškars un Berlīnes mūris, pievērsties politiskajiem un sociālajiem sprieguma punktiem, kā arī skatīt Āboliņa personību vienlaicīgi piederīgu Berlīnei un Padomju Latvijai.

Izstādē ir eksponēti gan arhīvu materiāli un to interpretācijas, gan laikmetīgo mākslinieku darbi, kuri pārskatot gan savas personīgās pieredzes, gan izvēršot dažādos vēstures samezglojuma punktus, veidojuši jaunus darbus.

Izstādes mākslinieki: Valdis Āboliņš, Decolonizing 1968, D’EST: kuratoriāla onlain platforma videomākslai no Rietumeiropas un Austrumeiropas, Inga Erdmane, Leonards Laganovskis, Elske Rosenfeld, Margo Zālīte, Nguyen Phuong Linh, Tuan Mami, Revolt She Said.