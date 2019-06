Radošums un izšķiroši lēmumi jeb kas Latvijai jādara, lai arī turpmāk saņemtu Eiropas naudu ceļiem

"No 2020. gada finansējums ceļiem būs daudz mazāks", "Latvijai no Eiropas fondiem finansējums ceļu remontiem vairs nebūs" un tamlīdzīgus izteikumus medijos pēdējā gada laikā esam dzirdējuši visai bieži. Vai tiešām Latvijas ceļu nozare paliks "uz nulles" un nesaņems nekādu finansējumu no Eiropas? Intervijā portālam TVNET Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā ekonomists Mārtiņš Zemītis pauž, ka Latvijai šajā situācijā būs jāpieiet radoši, nevis cerēt uz to, ka arī turpmāk būs iespējams saņemt finansējumu grantu veidā.