Nopērts suns, tuklais estrādes tīģeris, glumš tips – Busulis iesmej par naidīgiem komentāriem

Paldies komentētājiem ... 😅 ... #KomentēKomentāru @Radio_SWH Спасибо за Bаши комментарии 🤪 ... #intarsbusulis #интарсбусулис #kretīns #nopērtssuns #tuklaisestrādestīģeris #klauns #glumštips #vecenēmpatīk #LuxuryExtreme #RichLatvianKids

A post shared by iитαяѕ вυѕυℓiѕ 💎 (@intarsbusulis) on Jun 26, 2019 at 1:10am PDT