Drošs brauciens sākas ar pareizu vadītāja pozīciju pie stūres un citi vērtīgi padomi

Neliela ceļojuma gadījumā, kas ilgst 15-30 minūtes, lielākā daļa no mums spēj izturēt īstermiņa slodzi un pēc tam atgūt spēku, bet ilgāka brauciena gadījumā ļoti liela nozīme ir pareizai vadītāja pozīcijai. Pareiza pozīcija palīdz nenogurstot vadīt automašīnu vairākas stundas.

Šodien ikvienam, braucot ar automašīnu, šķiet pašsaprotami piesprādzēties. Taču der zināt, ka drošības josta var mūs pasargāt tikai tad, ja tā ir pareizi piesprādzēta un cilvēks atrodas pareizā pozā. Pirmkārt, sēdekļa atzveltnei jābūt pēc iespējas vertikālākā stāvoklī. Ja sadursmes gadījumā triecienu auto saņem no mugurpuses, tad tieši sēdekļa aizmugure mūs aizsargā. Jo zemāka ir sēdekļa aizmugurējā daļa, jo mazāku atbalstu tā sniedz – gan sadursmes gadījumā no sāniem, gan no aizmugures. Turklāt atzveltnes maksimālais vertikālais stāvoklis nodrošina reālu ergonomisku atbalstu mugurai. Savukārt galvas balsta centram jābūt tieši virs auss līmeņa. Par standarta drošību domā arī auto ražotāji un jaunākos automobiļos galvas balsti un sēdekļi tiek konstruēti tā, lai būtu ļoti grūti izveidot iestatījumu, kur galvas balsta nulles pozīcija būtu zemāka par pašu galvu.