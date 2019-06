Festivālā “Komēta” uzstāsies audiovizuālā apvienība no Libānas

“Love and Revenge”

Šā gada festivālā “Komēta” (no 26. līdz 28. jūlijam), kurš norisināsies Rīgā, Daugavgrīvas cietoksnī, uzstāsies starptautiski atzītā audiovizuālā apvienība no Libānas “Love and Revenge”, informē festivāla projektu vadītāja Anna Luīze Pētersone.